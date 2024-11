Stasera i nerazzurri affrontano in casa i Gunnners, appaiati in classifica. Ecco dove sarà trasmessa la partita

Champions League, stasera tocca all’Inter. Dopo l’impresa del Milan sul campo del Real Madrid, oggi sono i cugini nerazzurri a tornare in campo nella massima competizione europea. La quarta giornata di Champions vedrà la squadra di Simone Inzaghi impegnata in casa al Meazza contro l’Arsenal di Mikel Arteta. Un big match che promette spettacolo, con i due club con 7 punti a testa in classifica ed entrambi reduci da due vittorie.

La partita non sarà trasmessa in chiaro in televisione. Sarà possibile vederla in diretta esclusiva in streaming su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00. In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar e Luca Toni. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Cristian Brocchi.

I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Anche su Sky e in streaming su NOW spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione degli studi insieme al suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le sfide della massima competizione europea. In studio saranno presenti Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Fabio Capello (in collegamento da Madrid) e Mario Giunta, cui sono affidati gli spazi news. In studio anche Esteban Cambiasso e Paolo Di Canio.

