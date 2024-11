I bianconeri di Motta salgono a quota 7 in classifica

La Juve conquista un punto prezioso in casa del Lille, in una gara valida per la quarta giornata di Champions League. L’1-1 finale porta la firma dei due giocatori più attesi: David porta avanti i francesi al 27′, il pareggio di Vlahovic su rigore al 57′. Un punto che consente ai bianconeri di tornare a muovere la classifica e salire a quota 7 punti in classifica in piena zona playoff. Stessi punti anche per il Lille, che si conferma squadra ostica e difficile da domare.

Primo tempo equilibrato e giocato a buoni ritmi dalle due squadre. La Juve prova soprattutto con Yildiz e Conceicao a sorprendere la difesa francese, che è sempre molto attenta e soprattutto perfetta nell’azionare il fuorigioco. In ben due occasioni, infatti, i bianconeri si vedono annullare un gol proprio per un offside di Yildiz autore di altrettanti assist per Koopmeiners. I francesi passano in vantaggio di fatto nell’unica vera occasione da gol creata, con il folletto Zhegrova che salta Cabal e serve nello spazio David, l’attaccante in area di destro con freddezza supera Di Gregorio. Nell’occasione linea difensiva della Juve non perfetta.

La squadra di Motta prova a reagire subito sfiorando anche il pari con una splendida girata volante di Vlahovic da centro area su cui il portiere Chevalier compie un autentico miracolo. Nel secondo tempo la Juve alza il ritmo e al 57′ trova il meritato pareggio con Vlahovic che trasforma un rigore concesso dall’arbitro per fallo sul solito imprendibile Conceicao. I bianconeri ci credono e provano anche a portarsi in vantaggio, ma le energie presto finiscono (escono Vlahovic e Yildiz) e anzi nel finale sono i francesi a farsi di nuovo vivi con Zhegrova. Di Gregorio risponde presente e blinda l’1-1.

