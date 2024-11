In Turchia lo sfogo del tecnico portoghese dopo la vittoria contro il Trabzonspor

Prima l’esultanza da calciatore con scivolata sul campo al gol del 3-2 del Fenerbahce al 102′ siglato da Amrabat contro il Trabzonspor, che ha dato la vittoria alla squadra allenata da Josè Mourinho nell’ultima giornata del campionato turco. Poi in un’intervista nel dopopartita è arrivato un duro sfogo dello Special One contro arbitro e Var, nonostante i tre punti ottenuti in traferta. “Oggi, l’uomo della partita è stato Atilla Karaoglan. Non l’abbiamo visto, ma era l’arbitro della partita. L’arbitro era solo un ragazzino che era lì in campo, ma il vero arbitro era Atilla Karaoglan. È passato dall’uomo invisibile all’uomo più importante della partita. Parlo a nome di tutti i tifosi del Fenerbahce: non lo vogliamo più, non lo vogliamo perché puzza. Non lo vogliamo. Non lo vogliamo in campo, ma ancora meno al VAR”, ha detto il tecnico portoghese parlando del responsabile del Var.

Box office stuff this. José Mourinho launches into an 8-minute rant, criticizing the referee, VAR, and his current experience managing in Turkey.pic.twitter.com/FiZdwwlXYI — Feroze Ali (@feroze17) November 3, 2024

L’allenatore: “In Turchia peggio di quanto mi fosse stato detto”

“È anche peggio di quanto mi fosse stato detto. Ma preferisco stare da questa parte. È più difficile, perché giochiamo contro buoni avversari come lo è il Trabzonspor: hanno tanti buoni giocatori e un allenatore storico. Ma giochiamo contro un sistema. E giocare contro un sistema è la cosa più difficile”, ha rincarato la dose Mourinho che puntando il dito contro il campionato turco: “Non avevo mai visto le partite finché non sono venuto qui, perché nessuno all’estero vuole vedere il campionato turco. Chi vuole vedere la il campionato turco all’estero? Hanno la Premier League, la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga portoghese, la Eredivisie. Perché dovrebbero vedere questo campionato?”. L’ex allenatore di Roma e Inter poi ha postato su Instagram un presunto fallo da rigore non fischiato alla sua squadra. Gli strali di Mourinho sembrano avere un bersaglio preciso, anche se non nominato esplicitamente dallo Special One: il Galatasaray capolista a +5 sul Fenerbahce, che secondo il tecnico sarebbe favorito dagli arbitraggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

