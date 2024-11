Birra, sigarette, pantaloncini e piedi nudi. Adriano, l’ex Imperatore, trascorre le giornate nelle favelas brasiliane, lontano dal pallone e dalla ricchezza. Da prospettive di gloria, con un talento sconfinato e un mancino da fare invidia a molti, a un post carriera di degrado: un video virale su TikTok mostra l’uomo di oggi. Adriano ha un bicchiere di birra nella mano destra e lo smartphone sulla sinistra, cammina a piedi nudi e ha accanto una sedia di plastica su cui sedersi in strada. E in un altro video lo si vede seduto su un gradino, circondato da amici, visibilmente in stato di ebrezza.

