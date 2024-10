Foto di archivio

La partita, valida per la 12a giornata di campionato, si giocherà alle 20:45 il prossimo 10 novembre allo Stadio San Siro di Milano

Vietata la trasferta ai residenti in Campania per il match di Serie A tra Inter e Napoli. La partita, valida per la 12a giornata di campionato, si giocherà alle 20:45 il prossimo 10 novembre allo Stadio San Siro di Milano. La decisione è a stata presa dal Prefetto del capoluogo lombardo Claudio Sgaraglia, viste le decisioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

Quali sono i divieti e per chi valgono

Vietata la vendita dei tagliandi anche alle persone che sono in possesso della tessera di fidelizzazione del Napoli, con l’esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card dell’Inter. La vendita dei biglietti del settore ospiti, inoltre, è concessa ai soli possessori di fidelity card del club azzurro, sottoscritta prima del 28 ottobre 2024 e non residenti in Campania.

