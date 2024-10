Doppietta di Frattesi e gol di Lautaro. Toscani in 10 dal 31' per l'espulsione di Goglichidze

L’Inter supera al Castellani l’Empoli per 3-0 nella gara valida per la decima giornata di Serie A e si mantiene nella scia del Napoli portandosi a -4 dai partenopei. Doppietta di Frattesi, a segno al 50′ e al 67′, e rete di Lautaro al 73′. Toscani in 10 dal 31′ per l’espulsione di Goglichidze. I nerazzurri salgono a quota 21 mentre l’Empoli resta fermo a 11.

