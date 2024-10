Gli scatti di una partita ricca di emozioni

La Fiorentina domina e strappa una vittoria pesante, battendo la Roma con un netto 5-1 nel posticipo della nona giornata di Serie A. La squadra toscana, guidata da un ispirato Moise Kean, parte subito forte: Kean firma una doppietta in meno di un tempo, sbloccando il risultato al 9′ e raddoppiando al 41′. Nel mezzo, un rigore trasformato da Beltrán al 17′ aveva già portato i viola sul momentaneo 2-0.

La Roma prova a reagire e riesce ad accorciare le distanze al 39′ grazie a Kone, che firma l’1-1, riaccendendo momentaneamente le speranze dei giallorossi. Tuttavia, nella ripresa la Fiorentina dilaga: l’ex giallorosso Bove realizza una rete che non lascia spazio a repliche, mentre un’autorete sfortunata di Hummels al 26′, nella sua prima partita in Serie A, sigilla definitivamente il risultato.

Con questa vittoria, la Fiorentina di Palladino raggiunge quota 16 punti, agganciando Atalanta, Lazio e Udinese al quarto posto in classifica e confermando un periodo di forma strepitoso, con tre vittorie consecutive. Per la Roma, invece, resta la delusione e la necessità di reagire dopo essere rimasta ferma a 10 punti.

(Photo by Stringer/LaPresse)

