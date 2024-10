Il ds Florent Ghisolfi ha annullato il viaggio che doveva portarlo a Parigi per il Pallone d'Oro

Sempre più in bilico il futuro di Ivan Juric sulla panchina della Roma dopo la pesante sconfitta di domenica, 1-5 in casa della Fiorentina. Sul tecnico croato, che non guida i giallorossi a una vittoria in campionato dal 29 settembre e che in Europa League ha incassato uno 0-1 in casa degli svedesi dell’Elfsborg, la decisione potrebbe essere presa già nelle prossime ore. A quanto si apprende, infatti, il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi ha annullato il viaggio che lo doveva portare a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro di questa sera, lunedì. Tra i candidati per sostituirlo potrebbe esserci un clamoroso ritorno: quello di Daniele De Rossi, esonerato solo 40 giorni fa, oppure di Claudio Ranieri, che con la Roma andò vicinissimo allo scudetto nel 2009-10 e che solo lo scorso anno aveva detto di essersi ritirato dall’allenare le squadre di club. Voci anche su Roberto Mancini, che di recente ha lasciato la panchina della Nazionale Saudita.

Juric: “Buttati 40 giorni di lavoro nel cesso”

Lo stesso Juric aveva mostrato tutta la sua frustrazione nel postpartita del match contro la Fiorentina. “Abbiamo sbagliato tutto, sia nel gioco che nell’atteggiamento. Fino ad adesso abbiamo fatto sette partite molto costanti, con buone prestazioni. Non me l’aspettavo, ho visto pochissima concentrazione e attenzione“, aveva detto ai microfoni di Dazn. “Se mi sento in discussione? Mi dispiace molto, come sapete decidono altri. Penso che in 40 giorni è stato fatto un grandissimo lavoro, l’abbiamo buttato nel cesso oggi. Ma rimango convinto che abbiamo fatto tantissime cose fuori”, ha proseguito.

Gasparri: “Via Juric e i Friedkin, stanno uccidendo la Roma”

Sono in tanti, nell’ambiente romano, a chiedere l’esonero di Juric, ma anche un cambiamento nella proprietà: Dan e Ryan Friedkin, infatti, sono ritenuti colpevoli della grande agitazione che la società giallorossa ha visto negli ultimi mesi. Tra chi auspica che il croato venga esautorato c’è Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia e notissimo tifoso romanista. Juric “se ne deve andare e i Friedkin prima ancora di lui, devono andare via”, ha detto Gasparri a LaPresse. “Stanno uccidendo un patrimonio popolare – prosegue Gasparri – dopo aver speso un’ingente quantità di denaro sul mercato a cavolo“. Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, “non so chi sia, seguo il calcio ma non sino al livello di Ghisolfi” che “non si è mai visto e non parla”, aggiunge Gasparri. E tutto questo, sottolinea, mentre “la Roma viene bistrattata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata