L'ex capitano della Roma: "Una o due squadre mi hanno chiamato, ora vediamo la testa cosa mi dice ma soprattutto il fisico"

Francesco Totti, leggendario capitano della Roma, fa sul serio sull’ipotesi di un suo clamoroso ritorno in campo all’età di 48 anni. “No non era uno scherzo, l’ho presa un po’ seriamente quindi vediamo…”, ha detto il Pupone, che qualche giorno fa aveva detto di essere stato contattato per giocare da due squadre. Ospite a Miami dell’EA7 World Legend Padel Tour (evento che lo vedrà presenziare nelle finali in programma il 28 e 29 novembre a Dubai) l’ex numero 10 giallorosso ha confermato di aver avuto più di una richiesta (si parla del Como, ndr). “La squadra c’è, una o due squadre si sono affacciate. Ora vediamo la testa cosa mi dice ma soprattutto il fisico“, ha detto ancora Totti, “La testa già sa la risposta, vediamo il fisico come reagisce, chissà il prossimo anno cosa ci riserverà”. Alla domanda se lo vedremo prima in campo a fine novembre per il World Legends Padel Tour o in campo in Serie A, ha replicato: “Che domanda… allora diciamo che faccio in tempo a fare le finali di padel perché sono a fine novembre. Ho detto che almeno due mesi di allenamento ci vogliono, perciò i tempi sono questi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata