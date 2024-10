Tutte e quattro le reti nel primo tempo. Nella ripresa espulso Bondo per i brianzoli

Si spartiscono la posta in palio (2-2) Monza e Venezia nello scontro salvezza valido per la nona giornata di Serie A all’U-Power Stadium. Succede tutto nel primo tempo: Ellertsson porta avanti gli ospiti dopo un quarto d’ora, Kyriakopoulos pareggia i conti al 23′, veneti avanti nuovamente al 39′ con Svoboda, i padroni di casa acciuffano il pari con Djuric al 44′. Nella ripresa al 35′ i brianzoli rimangono in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Bondo, ma il risultato non cambia più. La squadra di Di Francesco sale così a quota 5 punti e aggancia il Lecce all’ultimo posto, i lombardi invece salgono a 8 cogliendo il terzo risultato utile consecutivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata