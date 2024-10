Gol di Noslin, Pedro e Vecino. Il Grifone resta in zona retrocessione con 6 punti

La Lazio batte 3-0 all’Olimpico il Genoa nel match valido per la nona giornata di Serie A e rimane nelle zone nobili di classifica salendo a 16 punti, agganciando Atalanta e, momentaneamente, Juventus al terzo posto. Un eurogol di Noslin sblocca il risultato al 21′ del primo tempo, nella ripresa al 41′ Pedro chiude i conti in contropiede con una conclusione ravvicinata dall’area piccola, prima del tris in pieno recupero di testa di Vecino. Il Grifone incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare e resta in zona retrocessione con 6 punti.

