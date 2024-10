Toscani in vantaggio con autogol di Coulibaly, poi il pareggio nel finale di Charpentier e un rigore fallito da Bonny

Parma ed Empoli hanno pareggiato 1-1 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. Al Tardini fa tutto la squadra ducale, che prima si fa un autogol poi pareggia e infine sbaglia anche un rigore. Terzo pareggio di fila per il Parma, che non riesce a celebrare nel modo giusto il rinnovo del tecnico Pecchia fino al 2027. I ducali restano nelle zone basse della classifica con 8 punti. Dopo due ko di fila, invece, torna a fare punti l’Empoli dell’ex D’Aversa che sale a quota 11. Partita equilibrata, meglio l’Empoli nel primo tempo che passa grazie a un’autorete di Coulibaly al 35′, intervenuto in chiusura su Fazzini al limite della propria area piccola e molto sfortunato nella deviazione. La replica del Parma con Bonny pericoloso due volte, nel finale arriva anche la traversa a negare il gol di Cancellieri ai padroni di casa. Nella ripresa il Parma scende in campo con un altro piglio, spinge con maggiore determinazione e trova alla fine il meritato pareggio all’80’ con un destro rasoterra da centro area di Charpentier. Non solo, due minuti dopo i ducali hanno l’occasione per raddoppiare con Bonny che calcia però sulla traversa un rigore concesso dall’arbitro per fallo del portiere toscano Vásquez su Almqvist.

