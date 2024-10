I rossoblù ottengono la prima vittoria in campionato

Il Cagliari batte 3-2 in rimonta il Torino nel match valido per l’ottava giornata di Serie A cogliendo un successo prezioso in chiave salvezza. Botta e risposta nel primo tempo, nel giro di tre minuti, con le reti di Viola al 38′ e Sanabria al 41′. Nella ripresa Linetty porta avanti i granata al 10′, i padroni di casa però reagiscono e pareggiano con Palomino al 29′, prima dell’autorete di Coco al 33′ che regala i tre punti ai sardi. La squadra di Nicola sale così a 9 punti, mentre il Toro incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a quota 11.

