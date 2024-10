Doppiette per Cataldi e Colpani. Notte fonda per i salentini

La Fiorentina ha battuto 6-0 il Lecce nel match dell’ottava giornata del campionato di Serie A giocato al ‘Via del Mare’. Match indirizzato nel primo tempo per i viola con la doppietta di Cataldi e il gol di Colpani. Nella ripresa l’ex Monza firma la sua seconda rete personale. Le altre due reti viola sono state siglate da Beltran e Parisi. Grazie a questo successo la Fiorentina sale a 13 punti, il Lecce resta a 5. Da segnalare l‘infortunio di Gudmundsson sostituito a inizio match. I salentini hanno giocato buona parte del match in 10 per l’espulsione di Gallo.

Risentimento al flessore per Gudmundsson

“Risentimento ai muscoli dei flessori della coscia destra”. Questo l’infortunio riportato dall’attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson nel corso della sfida di campionato contro il Lecce. Lo fa sapere il club viola con una nota sul proprio sito. L’islandese “svolgerà, nei prossimi giorni, gli esami diagnostici per stabilire l’entità dell’infortunio”. Per quanto riguarda Moise Kean ha “riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra”.

