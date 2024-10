Il tecnico bianconero ha presentato la sfida contro la Lazio

“Gli assenti? Lo sapete meglio voi di me: non ci saranno Koopmeiners, Bremer, Milik, McKennie, Gonzalez e Conceiçao che è squalificato”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio. Recuperati invece Fagioli e Weah, che “saranno a disposizione” per la sfida di domani sera all’Allianz Stadium. “Chi giocherà nel ruolo di Koopmeiners? Vedremo, è chiaro che dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva”, ha concluso Motta.

Motta: “Douglas Luiz è forte e sulla strada giusta, sono tranquillo”

“Douglas Luiz? Ho parlato pochissimo con lui, però allo stesso tempo ho visto un bellissimo atteggiamento. Sta veramente bene, per i giocatori forti come lui certi momenti ‘di difficoltà’ servono sicuramente per vedere la reazione del giocatore e della persona. E ho visto una reazione fantastica, continua ad allenarsi nel modo giusto, continua a fare le cose che chiediamo e qualcosa in più. Quando lo vedo così sono tranquillissimo, è la strada giusta di un giocatore forte per esser protagonista”, ha spiegato poi Motta. “Fino ad oggi ha giocato, per me ha fatto bene ma può fare meglio .- ha proseguito – Vedremo domani se partirà dall’inizio ma sono contento di quello che ho visto in queste due settimane”.

Motta: “Lazio grande squadra, me l’aspettavo in alto”

La Lazio “me l’aspettavo in alto in classifica perché è una grande squadra, domani è una bella partita, dobbiamo fare il nostro lavoro per bene per meritare il risultato positivo”, ha sottolineato poi Motta. “Affronteremo una buona squadra, con dei giocatori che stanno bene in questo momento, hanno un allenatore molto esperto, che viene da tante stagioni fatte bene sia in Serie A che in Serie B – ha aggiunto – Lo ammiro tantissimo, ha fatto un grandissimo lavoro nelle ultime due stagioni, non facile. Abbiamo di fronte un grandissimo avversario”.

Motta: “Tante gare? Non lamentarsi oggi, ma a momento giusto parlerò”

“Le tante partite? Lo sapevamo dall’inizio, non c’è da lamentarsi oggi. Se poi al momento adeguato potremo esprimere un’opinione, io volentieri lo farò”, ha aggiunto in merito al dibattito legato ai troppi impegni in calendario.

