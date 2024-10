Luca Stefanini, direttore del J Medical, a LaPresse: "Il nostro compito è lavorare sulla prevenzione"

L’allarme di Luca Stefanini, medico della Juventus, sul numero sempre più alto di infortuni nel mondo del calcio. “Nello sport di alto livello siamo quasi arrivati al limite di quello che può sopportare l’essere umano. Stanno aumentando gli impegni, il calendario è molto congestionato. È chiaro che ci si fa male di più, perché si gioca di più e lo si fa a una intensità decisamente maggiore rispetto a qualche anno fa”, ha detto a LaPresse il direttore del J Medical a margine del Congresso Internazionale ‘Alpine Skiing: Injuries and Prevention’, organizzato proprio da J Medical all’Allianz Stadium di Torino. “Il nostro compito è lavorare sulla prevenzione, migliorare la nostra capacità di cura e le tecniche chirurgiche perché è chiaro che l’obiettivo è far sì che l’atleta, infortunato in modo più o meno grave, torni poi al 100% – ha proseguito – L’obiettivo finale è un recupero funzionante al 100% consentendogli di rientrare al livello pre-infortunio”. Nei giorni scorsi il ct della nazionale Luciano Spalletti sul tema si era espresso dicendo che “non si gioca troppo, per me bisogna essere attrezzati per giocare molto. Bisogna far giocare anche chi è dietro, far crescere tutti”.

