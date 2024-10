L'annuncio ufficiale è arrivato con un comunicato della Football Association. Il tecnico tedesco inizierà la sua nuova avventura il 1° gennaio 2025

Thomas Tuchel è il nuovo ct dell’Inghilterra. L’annuncio ufficiale è arrivato con un comunicato della Football Association. Il tecnico tedesco avrà come assistente Anthony Barry e inizieranno la loro nuova avventura il 1° gennaio 2025 in vista delle qualificazioni per la fase finale della Coppa del Mondo 2026, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti.

“Siamo entusiasti di aver assunto Thomas Tuchel, uno dei migliori allenatori al mondo, e Anthony Barry, che è uno dei migliori allenatori inglesi per supportarlo”, ha detto il Ceo della FA Mark Bullingham. “Il nostro processo di selezione è stato molto accurato. Prima degli Europei avevamo un piano di emergenza e delineavamo esattamente le qualità che avremmo cercato in un allenatore. Da quando Gareth (Southgate, ndr) si è dimesso, abbiamo lavorato attraverso il pool di candidati, incontrando un certo numero di allenatori e valutandoli in base a questi criteri. Thomas si è distinto per la sua vasta esperienza e la sua grinta. Anthony è un talento inglese di alto livello e ha anche esperienza internazionale con la Repubblica d’Irlanda, il Belgio e il Portogallo. Fondamentalmente volevamo assumere un team di allenatori che ci desse le migliori possibilità possibili di vincere un torneo importante, e crediamo che lo faranno“, ha aggiunto. “Thomas e il team si concentrano esclusivamente sul darci le migliori possibilità di vincere la Coppa del Mondo nel 2026. Vorrei ringraziare Lee per essersi fatto avanti e aver fatto tutto ciò che gli abbiamo chiesto: è un allenatore di grande talento e una parte importante del nostro percorso in Inghilterra. Ora si concentrerà sul mantenimento del titolo di Euro U21 in estate. Questi sono tempi entusiasmanti per i tifosi dell’Inghilterra a livello senior e Mu21, e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Thomas e Anthony quando inizieranno a lavorare a gennaio”.

Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) October 16, 2024

Tuchel: “Allenare l’Inghilterra è un privilegio”

“Sono molto orgoglioso di aver avuto l’onore di guidare la squadra inglese. Ho sentito a lungo un legame personale con il gioco in questo paese, e mi ha già regalato alcuni momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l’Inghilterra è un enorme privilegio e l’opportunità di lavorare con questo gruppo speciale e talentuoso di giocatori è molto eccitante“, ha affermato Tuchel. “Lavorando a stretto contatto con Anthony (Barry, ndr) come mio assistente allenatore, faremo tutto il possibile per rendere l’Inghilterra di successo e i tifosi orgogliosi. Voglio ringraziare la FA, in particolare Mark e John, per la loro fiducia e non vedo l’ora di iniziare il nostro viaggio insieme”.

