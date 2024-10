La Pulce a Tnt Sport: "Ha disputato un anno spettacolare, ha segnato in finale, è stato capocannoniere della Copa America"

Un’investitura regale per Lautaro Martinez la cui candidatura per il Pallone d’Oro può contare da questo momento anche sull’importante appoggio di Leo Messi. Intervenuto ai microfoni di Tnt Sport, dopo la vittoria dell’Argentina sulla Bolivia nel match valido per le qualificazioni mondiali, la ‘Pulce’ ha parlato del suo compagno di nazionale sottolineando che l’interista “ha disputato un anno spettacolare, ha segnato in finale, è stato capocannoniere della Copa America“, e dunque “merita il Pallone d’Oro più di chiunque altro”.

🏆 #Eliminatorias 👋 Les deseamos buenas noches con la mejor imagen de la jornada 📸 pic.twitter.com/AHju7wG9Y7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 16, 2024

