Nelle immagini, esponenti della tifoseria organizzata del Napoli consegnano all'allenatore dello scudetto il volante della sua Panda rubata

Torna virale il video dello scherzo dei tifosi del Napoli a Luciano Spalletti dopo l’attacco del ct dell’Italia all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi a proposito delle telefonate di un capo ultrà con la richiesta di biglietti. “Non mi è mai successo durante tutta la carriera che qualcuno mi abbia telefonato per certe cose. Se uno non lo conosci penso sia difficile poter scambiarci delle parole. Io rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona”, ha detto Spalletti in una intervista prima del match degli azzurri col Belgio in Nations League.

Il video di Spalletti con ultras del Napoli torna virale

Poco dopo le sue dichiarazioni, sui social sono tornate a circolare le immagini in cui ultras del Napoli con il volto coperto da passamontagna consegnano all’allenatore il volante della sua Panda, rubata nell’ottobre del 2021. Spalletti apre il pacco circondato dai tifosi: dopo lo stupore una fragorosa risata. Poi la lettura di una lettera per sottolineare il legame tra città, tifoseria e allenatore. Un insolito regalo per il mister del terzo scudetto.



