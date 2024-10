Il Ct della Nazionale ha parlato dell'inchiesta da cui è emerso che l'allenatore dell'Inter Inzaghi abbia sentito al telefono il capo ultrà Ferdico

“Inchiesta ultras? L’ho trovata una cosa molto nuova che mi ha sorpreso. Non so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona, non ci hai mai avuto a che fare, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, ma so riattaccare”. Così, al Tg1, il ct della nazionale, Luciano Spalletti, rispondendo a una domanda in merito all’inchiesta ultras e alla telefonata tra l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e il capo ultrà arrestato Marco Ferdico.

Spalletti ricorda che nel suo periodo all’Inter: “A me non è mai successo che qualcuno mi abbia telefonato per queste cose”. Il ct ha poi parlato della partita di questa sera contro il Belgio: “Abbiamo ritrovato le nostre qualità. Siamo più consapevoli per affrontare questa partita delicata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata