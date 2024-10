Il tecnico bianconero ha presentato la sfida al Cagliari di domani: "Vlahovic leader positivo"

“Bremer è un giocatore importante per noi, mi dispiace tantissimo per lui. Tecnicamente non ho bisogno di dirlo io. Da adesso tutti noi daremo qualcosa in più, perchè se fosse stato un altro a fermarsi sono convinto che lui l’avrebbe fatto. Lo faremo per lui, che ora deve stare tranquillo. C’è una difficoltà nell’accettare la situazione, l’ho visto meglio ieri. Ora deve operarsi e recuperare al meglio. Noi lo aspettiamo”. Così l’allenatore della Juventus Thiago Motta nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Cagliari in campionato, a proposito del grave infortunio al ginocchio di Gleison Bremer. “Danilo come tutti gli altri che entreranno sono convinto che daranno qualcosa in più”, ha aggiunto senza sbilanciarsi su un maggior impiego del brasiliano.

“Sono d’accordo che si gioca tanto, lo sapevamo dall’inizio, ma non so se gli infortuni sono dovuti solo a sfortuna o per questo”, ha detto ancora Motta parlando di Bremer. “Ci sono passato anche io, all’inizio non è facile ma devi accettarlo il prima possibile per concentrarti poi sull’operazione e fare un buon recupero. Devi avere un carattere forte e avere l’ambizione di tornare bene. Ma sono convinto che Bremer lo farà”, ha concluso Motta.

Motta: “Vlahovic leader positivo, esempio per tutta la Juve”

“Vlahovic è un leader positivo, sono contentissimo del suo lavoro. Un attaccante deve pensare alla squadra e non solo ai gol e lo sta facendo. Lui è un esempio, si impegna sempre per se stesso e per i compagni. E’ importante per la squadra”, ha aggiunto Motta.

Motta: “Su Pogba deciderà Juve, è stato un grande giocatore”

“Su Pogba la società valuterà il da farsi, quando arriverà la comunicazione. Per me è stato un grande giocatore, è da tanto che non gioca ma io ora penso solo alla partita di domani. Il resto conta poco”, ha aggiunto Motta sulla notizia della riduzione della squalifica al centrocampista francese.

