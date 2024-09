Le reti di Politano e Kvaratskhelia nel primo tempo

Il Napoli ha battuto 2-0 il Monza in un match valido per la sesta giornata di Serie A giocato al ‘Maradona’. Squadra di Antonio Conte che ha ottenuto i 3 punti grazie alle reti di Politano e Kvaratskhelia nel primo tempo. Monza coraggioso nel primo quarto d’ora di gara e solo un tentativo per Djuric e inizio ripresa. Grazie a questo successo il Napoli si porta in vetta alla classifica con 13 punti, il Monza resta nella parte bassa della graduatoria a quota 3.

