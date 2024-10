Il centrocampista della Juventus aveva inizialmente ricevuto uno stop di quattro anni

Svolta nel caso Paul Pogba, squalificato quattro anni dopo la positività riscontrata a un controllo antidoping in seguito al match di Serie A Udinese-Juventus del settembre 2023. Secondo quanto riporta il Daily Mail il Tas di Losanna avrebbe ridotto la sanzione a 18 mesi: la squalifica del giocatore della Juventus, iniziata l’11 settembre 2023, si concluderebbe dunque nel marzo 2025, mese in cui il giocatore potrebbe tornare in campo.

