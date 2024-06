Il campione della Juventus in un'intervista diffusa sui social: "Sono morto, Paul Pogba non esiste più"

“Per me è finita, Paul Pogba non esiste più“. Parole forti quelle pronunciate da Paul Pogba, centrocampista della Juventus e della Francia, nel corso di una intervista video diffusa sui social dal profilo ‘hietip.sports’. Nel video si vedono anche alcune immagini della carriera del calciatore francese, dai successi in bianconero al titolo di campione del mondo con la Francia nel 2018 fino all’esperienza con il Manchester United.

Attualmente Pogba è squalificato per doping fino al 2027 e quando potrà tornare a giocare avrà 34 anni. La versione integrale dell’intervista non è ancora stata pubblicata, ma sui social e sul sito ‘The Guardian Nigeria’ ci sono altri stralci delle parole di Pogba. “Non so più chi sono. Il calcio era la mia vita, e la mia passione. Ma ora sembra che mi sia perso”, ha detto ancora il centrocampista bianconero. “Tutto ciò che ho costruito nella mia carriera professionistica mi è stato tolto”, ha concluso Pogba.

