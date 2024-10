Il tecnico viola alla vigilia del match della prima giornata di Conference League

Raffaele Palladino chiede uno sforzo alla sua Fiorentina alla vigilia della sfida contro i gallesi del The New Saints in programma al Franchi giovedì alle 21 per il primo turno di Conference League. “Siamo in emergenza in difesa, tre squalificati e non ci sarà neppure Pongracic”, ha spiegato il tecnico dei viola che però aggiunge: “Sono sicuro che chi scenderà in campo, anche adattato, farà una grande partita perché sono ragazzi applicati”. E ha concluso: “È una partita importante e siamo concentrati per fare una grande prestazione“, ha continuato.

