La leggenda del Barcellona e della Nazionale spagnola lo ha fatto intuire con un post sui social

Andrés Iniesta ha pubblicato sulle reti social un post in cui si intuisce che l’8 ottobre sarà ufficiale il suo ritiro dal calcio professionistico. La leggenda di Barcellona e della Nazionale spagnola convocherà i media per un evento pubblico in cui, con ogni probabilità, annuncerà la sua decisione. L’atleta, classe 1984, ha fatto la storia del calcio iberico e internazionale. Non si può scordare il suo gol che l’11 luglio 2010 ha regalato alla Spagna il primo Mondiale della sua storia a Johannesburg, in Sudafrica, contro l’Olanda al 116′.

