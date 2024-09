A San Siro rossoneri avanti con Morata. Raddoppio firmato da Theo Hernandez, Pulisic cala il tris

Il Milan ha battuto 3-0 il Lecce nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Le reti tutte nel primo tempo. A San Siro rossoneri avanti al 38′ con Morata. Raddoppio tre minuti dopo firmato da Theo Hernandez. Al 43′ Pulisic cala il tris. Il Milan ha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Bartesaghi a dieci minuti dal termine. La squadra di Fonseca, al terzo successo di fila, sale a quota 11 punti e aggancia in vetta il Torino. Il Lecce resta fermo a 5.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata