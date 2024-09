Leão e Reijnders ridono durante il riscaldamento, poi la partitella

Il Milan si prepara per il prossimo match di Champions League contro il Bayer Leverkusen. I Rossoneri si allenano per l’ultima volta a Milanello prima di affrontare i tedeschi in trasferta alla BayArena. Riscaldamento e partitella sotto gli occhi dell’allenatore Paulo Fonseca, forte di aver vinto le ultime tre partite di Serie A contro Venezia, Inter e Lecce. I giocatori – su tutti Rafael Leão e Tijjani Reijnders – ridono e scherzano in un clima rilassato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata