Al vaglio la condotta dei tesserati e dei due club

Il Procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, secondo quanto apprende LaPresse sta chiedendo ai pm della Procura della Repubblica di Milano l’ordinanza di custodia cautelare e gli atti di indagine non coperti da segreto per valutare se vi sono condotte di tesserati e delle due società astrattamente rilevanti per l’ordinamento sportivo.

