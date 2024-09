L'attaccante francese salterà quasi certamente il derby con l'Atletico Madrid

Brutte notizie per Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid. “Dopo gli accertamenti effettuati oggi a Kylian Mbappé dai Servizi Medici” del club “gli è stato diagnosticato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra”. Mbappé ha accusato un fastidio alla coscia sinistra contro l’Alavés e purtroppo ora dovrà fermarsi per almeno tre settimane.

L’attaccante francese salterà quasi certamente il derby con l’Atletico Madrid in campionato del 29 settembre, così come la gara contro il Lille in Champions e quella contro il Villarreal. Mbappé salterà anche le partite con Francia nella prossima sosta per le nazionali. Dovrebbe tornare contro il Celta sabato 19 ottobre (21:00). L’obiettivo del Real ora è di riaverlo in piena forma per il primo Clásico della stagione sabato 26 orrobre.

