Il difensore rossonero, match winner nel derby, ha incontrato i tifosi al Flagship store a Milano

“Non ho sentito mister Spalletti. La Nazionale è un sogno che in futuro spero si possa realizzare, al momento non è una mia priorità, la mia priorità è il Milan. Io ho già un contratto, cosa farà la società non lo so. Loro sanno quello che mi piacerebbe, io questa maglia ce l’ho addosso e sono contento così. Sono sereno e tranquillo, l’importante è continuare a fare bene, che è la priorità per me, per l’allenatore e la società”. Così il difensore del Milan Matteo Gabbia, match winner nel derby, a margine di un incontro con i tifosi al Flagship store del Milan in via Dante a Milano.

