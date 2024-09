I ragazzi allenati da Nesta in campo con Motorola

Il Monza accompagnato da Motorola scende in campo per la foto di squadra per la stagione 24-25. Il club biancorosso pubblica un video sui social che riprende i giocatori di Nesta mentre scherzano e si scattano selfie. È il terzo anno in Serie A per la squadra brianzola e anche il terzo con Motorola che ha da poco riconfermato la collaborazione con il club.

