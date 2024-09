La squadra di Italiano sale a quota sei punti mentre i brianzoli restano fermi a tre, in piena zona retrocessione

Il Bologna rompe il ghiaccio, il Monza resta fermo al palo. Nella quinta giornata di Serie A, i rossoblù di Vincenzo Italiano espugnano per 2-1 l’U-Power Stadium portando a casa la prima vittoria stagionale dopo tre pari e una sconfitta. Mastica amaro, invece, Alessandro Nesta che vede il suo Monza incassare la seconda sconfitta stagionale dovendo ancora rimandare l’appuntamento con la vittoria.

Bel primo tempo a Monza, con entrambe le squadre che hanno mantenuto i ritmi alti fin dal primo minuto. Al 24′ minuto ospiti in vantaggio: Lykogiannis crossa dalla trequarti di sinistra, perfetto l’inserimento di Urbanski che con un colpo di testa preciso verso il palo di sinistra sorprende il portiere. Al 43′ la risposta del Monza, con Ravaglia che respinge corto su una conclusione di Maldini da fuori area, puntuale Djuric con il tap-in dell’1-1. Nella ripresa cresce il Bologna, che sfiora a più riprese il gol con Ndoye. A rompere gli equilibri, però, ci pensa Castro all’80’ con un gol spettacolare. L’attaccante argentino controlla un pallone al limite e con un destro potente fulmina Ravaglia. Per l’ex Velez seconda rete di fila in campionato. In classifica il Bologna sale a quota sei punti mentre il Monza resta fermo a tre, in piena zona retrocessione.

