I media britannici sospettano un problema al legamento crociato anteriore

Il centrocampista del Manchester City Rodri è stato fotografato mentre arrivava in Spagna per effettuare ulteriori test per l’infortunio al ginocchio destro, subìto contro l’Arsenal nella quinta giornata di Premier League inglese. Il club non ha commentato pubblicamente la natura del problema. I resoconti sui media britannici affermano che il fuoriclasse 28enne si sarebbe fatto male al legamento crociato anteriore e che è destinato a una lunga assenza. I principali media spagnoli hanno pubblicato sui social media filmati di Rodri in arrivo a Barcellona lunedì.

