Divisa ispirata a 'Definitely Maybe' a cura del chitarrista degli Oasis

Il Manchester City ha presentato una nuova maglia speciale disegnata da Noel Gallagher che verrà utilizzata solo nelle gare in trasferta di Champions League della stagione 2024-25. Il chitarrista dei riformati Oasis, grande tifoso dei Citizens, ha creato la divisa ispirandosi alla copertina di ‘Definitely Maybe’, il primo album del gruppo mancuniano di cui ricorre il trentesimo anniversario quest’anno. Per presentare il nuovo kit, chiamato ‘Definitely City kit’, il club ha diffuso un video in cui il musicista racconta di essere tifoso della squadra da 50 anni e sottolineando come gli ultimi dieci anni siano stati fantastici. “Se qualcuno a 16 anni mi avesse detto che avrei disegnato la maglia del City avrei detto ‘Cosa?’, spiega Noel mentre nella clip l’allenatore Pep Guardiola e i giocatori Kyle Walker, Mateo Kovacic, Ederson e Jess Park (del team femminile) ricreano l’iconica copertina del disco d’esordio degli Oasis.

