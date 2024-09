Il portiere verrà sottoposto a un intervento chirurgico

Il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen dovrà affrontare un lungo periodo di stop dopo aver subìto una “rottura completa” di un tendine del ginocchio destro che richiede un intervento chirurgico. L’estremo difensore tedesco ha lasciato il campo in barella dopo essersi infortunato nella vittoria per 5-1 contro il Villarreal nel campionato spagnolo, domenica. Il ginocchio del 32enne si è piegato quando è caduto goffamente dopo aver effettuato una presa alta in area poco prima dell’intervallo. Il club catalano ha dichiarato che l’operazione è prevista nella giornata di oggi.

