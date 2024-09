Per i biancocelesti in gol Gila. Stasera il derby della Madonnina, piatto forte della quinta giornata di serie A

La Fiorentina ha battuto la Lazio 2-1 nel ‘lunch match’ della quinta giornata del campionato di Serie A. Decisivo Albert Gudmundsson che all’esordio in maglia viola ha realizzato una doppietta, con due rigori, che ha ribaltato il match. La Lazio aveva infatti chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di Gila. Grazie a questo successo, il primo in campionato, la squadra di Palladino sale a 6 punti in classifica, la Lazio resta a 7. Da segnalare un palo per parte: nel primo tempo per la Fiorentina con Colpani; per la Lazio, sull’1-1, legno di Guendouzi.

Ieri sera lo 0-0 tra Juventus e Napoli, uno dei big match del quinto turno. Stasera il derby della Madonnina tra Inter e Milan: fischio di inizio alle 20.45.

