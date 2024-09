I biancazzurri salgono a 9 punti e agganciano il Napoli al secondo posto

L’Empoli sbanca Cagliari e allunga la sua striscia di imbattibilità. La formazione di D’Aversa, alla prima in panchina dopo aver scontato la squalifica di quattro turni in seguito alla testata a Thomas Henry in Lecce-Verona dello scorso anno, si impone 2-0 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A e aggrava la crisi dei sardi. I toscani sbloccano il risultato dopo la mezz’ora grazie a Colombo, che su servizio di Anjorin batte Scuffet con un diagonale (32′). Ad inizio ripresa, Esposito firma il raddoppio insaccando dopo una risposta del portiere sardo su una sua conclusione (49′). L’Empoli sale a 9 punti e aggancia il Napoli al secondo posto, terzo ko di fila per i sardi che restano fermi a quota 2.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata