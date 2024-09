Il Direttore Generale del Settore Giovanile dei biancorossi: "Cercheremo già al primo anno di vincere il campionato partendo dalla Promozione"

La prima squadra femminile del Monza è stata voluta fortemente voluta da Adriano Galliani. Lo ha detto a LaPresse Mauro Bianchessi, Direttore Generale del Settore Giovanile della società biancorossa. “L’obbiettivo della prima squadra, che è la novità assoluta per l’AC Monza, è far bene e cercare già al primo anno di vincere il campionato partendo dalla Promozione“, ha aggiunto. “Qui è stato fatto un gran lavoro dal presidente Berlusconi e da Adriano Galliani, abbiamo un centro sportivo con otto campi di calcio, palestre e tutto quello che serve per lavorare serenamente e concretamente per la produzione di calciatori“.

