Il Direttore Generale del Settore Giovanile del club brianzolo: "I nostri migliori giocatori sono legati a livello di pelle a questa società"

Il Monza è sempre a caccia di nuovi talenti da far crescere nel proprio settore giovanile. “Il futuro Matteo Pessina speriamo di riuscire a costruircelo in casa e di tenerlo. Ad oggi i nostri migliori giocatori che sono tutti contrattualizzati sono anche legati a livello di pelle verso questa società. Stiamo facendo un lavoro per costruire in casa i giocatori e il futuro capitano“, ha detto a LaPresse Mauro Bianchessi, Direttore Generale del Settore Giovanile del club brianzolo, parlando dell’attuale capitano della squadra, tornato al Monza dopo le esperienze all’Atalanta, Verona, Spezia, Como, Catania, Lecce e Milan. “Entrando nell’ufficio ci sono due fotografie, una di Pessina da piccolo e un secondo quadro con un grosso punto di domanda. Tutti i giorni che passo il mio obiettivo è sostituire questo punto di domanda con un ragazzo del settore giovanile“, ha aggiunto.

