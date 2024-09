E' stata allestita allo stadio 'Barbera' di Palermo. Presente anche il padre Domenico e la moglie Barbara Schillaci

Non si placa il flusso di persone accorse per dare l’ultimo saluto a Totò Schillaci, ex calciatore morto a 59 anni a causa di un tumore al colon. L’ex attaccante della Nazionale, Inter e Juventus, è scomparso il 18 settembre all’ospedale civico di Palermo. La camera ardente è stata allestita allo stadio ‘Renzo Barbera’ del capoluogo siciliano, presente anche il padre Domenico e la moglie di Totò, Barbara Schillaci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata