L'ex calciatore della Juventus e della Nazionale aveva 59 anni. Soffriva di una grave malattia

È morto a 59 anni Totò Schillaci, ex calciatore della Juventus e della Nazionale eroe dei Mondiali di calcio di Italia ’90. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Schillaci era ricoverato all’Ospedale civico di Palermo a causa di una grave malattia.

“Si comunica che in data 18/09/2024 alle ore 9:55 è deceduto il sig. Salvatore Schillaci, già ricoverato presso questa Azienda ospedaliera. La Direzione e il personale sono vicini alla famiglia nel ricordo anche dell’affetto di cui ha sempre goduto il grande campione”, si legge in una nota ufficiale della Direzione Sanitaria dell’ospedale palermitano.

Schillaci era stato ricoverato in gravi condizioni lo scorso 7 settembre, nelle settimane successive le sue condizioni sembravano in via di miglioramento poi nella giornata di ieri l’aggravamento improvviso e poi il decesso.

