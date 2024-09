I parenti del campione azzurro hanno ringraziato i presenti alla camera ardente allo stadio Barbera di Palermo

Alla camera ardente per Totò Schillaci, allestita allo Stadio Barbera di Palermo, la moglie Barbara Lombardo, accompagnata da Mattia Schillaci, il figlio del campione azzurro: “Ci aspettavamo tutta questa gente, l’affetto lo abbiamo sempre sentito“, ha detto Lombardo. I due hanno ringraziato i tanti tifosi che hanno reso omaggio a Totò: “Un supporto per noi, ci fa piacere che la gente venga qui a confortarci in un periodo veramente terribile per noi”, ha detto Mattia che ha aggiunto: “Era uno dei miei migliori amici, l’insegnamento più importante che mi lascia è lottare sempre, fino alla fine”.

