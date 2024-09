Francesco, calciatore del Palermo, ricorda lo zio: "Ricordo quanto ha lottato, è stata dura"

Francesco Di Mariano ricorda suo zio, Totò Schillaci, morto a 59 anni, il 18 settembre all’ospedale civico di Palermo, a causa di un timore al colon. “Una persona così buona è andata via presto. Ricordo quanto ha lottato, è stata dura, fino all’ultimo ci ha provato, purtroppo questa battaglia non è riuscita a vincerla”, ha detto il 28enne, calciatore del Palermo. “Nonostante io non sia arrivato a fare mondiali e anni di Serie A, spero che sia rimasto orgoglioso di me“, ha aggiunto.

