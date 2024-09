L'attaccante intervistato da LaPresse nel 2018

“Oggi il calcio è cambiato molto. Da quando la televisione si è fatta avanti le grandi società hanno gli sponsor dietro e riescono a spendere tutti questi soldi. Molte investono anche per lottare per la Champions League e devono allestire una rosa competitiva, quindi spendono tanto. Se oggi nel calcio molti giocatori vengono pagati tanto, è perché le società investono e pagano questi stipendi“. Queste le parole di Totò Schillaci, intervistato da LaPresse nel 2018 a margine di un torneo di vecchie glorie a Imbersago, nel Lecchese, che si esprimeva sul calcio del 21esimo secolo e sul giro d’affari sempre maggiore che vi ruota attorno. Lo storico attaccante di Inter, Juventus e Nazionale è scomparso il 18 settembre all’età di 59 anni per un tumore.

