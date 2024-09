E' stata allestita allo stadio 'Barbera' di Palermo

Tanti i tifosi accorsi allo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo dove è stata allestita la camera ardente di Totò Schillaci, ex calciatore morto il 18 settembre all’età di 59 anni per un tumore al colon. “E’ stata un’icona del calcio mondiale, ci ha fatto sognare. Durante il mondiale del ’90 non si possono scordare quelle serate che ci ha fatto vivere. In un momento in cui si parlava della Sicilia per gli attentati, lui ha fatto parlare di noi per altro”, ha detto un tifoso. “Sono molto emozionata, ti voglio bene Totò”, ha detto un’altra fan.

