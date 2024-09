L'ex attaccante della Nazionale è morto a 59 anni per un tumore

Il mondo del calcio e l’Italia intera in lutto per la morte di Totò Schillaci. L’ex attaccante della Nazionale, morto a 59 anni a Palermo per un tumore, resta per tutti l’indimenticato eroe di Italia ’90, il mondiale che si giocò nel Belpaese 34 anni fa e che fece sognare i tifosi azzurri, anche grazie ai gol segnati dal giocatore siciliano dell’Italia di Azelio Vicini. Ecco alcune delle foto più belle e significative di Schillaci, scattate proprio durante quel campionato del mondo, vinto poi dalla Germania.

