L'attore e regista: "Era la testimonianza di un riscatto. E' giusto che ci si inchini a quest'uomo, umile"

Francesco Benigno ricorda Totò Schillaci, ex calciatore morto a Palermo il 18 settembre, all’età di 59 anni, per un tumore al colon. “Era rammaricato di non aver potuto chiudere la carriera al Palermo, anche se si era offerto a titolo gratuito, nessuno ha mai pensato di dare un ruolo a un uomo che ha dato lustro alla nostra terra. I palermitani devono correre a dare l’ultimo saluto“, ha detto l’attore e regista fuori dalla camera ardente allestita allo stadio ‘Barbera’ di Palermo. “Era la testimonianza di un riscatto. E’ giusto che ci si inchini a quest’uomo, umile”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata