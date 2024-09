Clima teso in seguito all'esonero di De Rossi

Contestazione a Trigoria da parte dei tifosi contro il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, in seguito all’esonero dell’allenatore Daniele De Rossi. “Quanti allenatori vogliamo far fuori ancora? È il quinto allenatore che mandiamo via”, dice un tifoso al centrocampista avvicinandosi alla sua auto, mentre un altro urla: “Vattene da Roma“. I giocatori giallorossi sono accusati dai tifosi di non aver messo abbastanza impegno in questo inizio di campionato, in cui la squadra, che dalla prossima giornata sarà allenata da Ivan Juric, ha raccolto appena 3 punti in 4 partite.

