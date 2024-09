L'attaccante delle Notti Magiche è scomparso a 59 anni a causa di un tumore

A Palermo un mazzo di fiori bianco è stato posizionato sul cancello serrato della scuola calcio fondata da Totò Schillaci, in via Leonardo da Vinci, in memoria dell’attaccante delle Notti Magiche, scomparso mercoledì a 59 anni a causa di un tumore. Schillaci aveva aperto la scuola dopo il suo ritiro per dare un futuro ai tanti giovani appassionati di calcio della sua città, ma l’anno scorso era stato costretto a chiuderla.

